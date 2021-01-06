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06.01.2021 - 01:18 |

Beşiktaş'tan Aboubakar'a "destek" paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, annesini kaybeden Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'a yaptığı paylaşımla destek verdi.

Beşiktaş'tan Aboubakar'a "destek" paylaşımı
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Beşiktaş Kulübü, annesini kaybeden Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'a yaptığı paylaşımla destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda "İyi günde kötü günde Beşiktaş ailedir." ifadelerine yer verildi. 

Annesinin cenaze töreni sonrası İstanbul'a dönen Aboubakar'ın görüntülerine yer verilen paylaşımda, siyah-beyazlı oyuncuların Kamerunlu futbolcuyu karşılamaları da yer aldı.

Beşiktaştan Aboubakara destek paylaşımı

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    Beşiktaş'tan Aboubakar'a "destek" paylaşımı



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