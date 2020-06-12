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12.06.2020 - 09:25 |

Beşiktaş'tan Asmir Begovic sürprizi

Beşiktaş'ta kaleci adayları listesine yeni bir isim eklendi. Kara Kartal'ın Milan’da kiralık olarak görev yapan Asmir Begovic ile ilgilendiğini öne sürüldü.

Beşiktaş'tan Asmir Begovic sürprizi
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Bir yandan ligin kalan 8 haftası için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan da transfer listesini şekillendiriyor. Bu anlamda Kara Kartal’da kaleci adayları listesine yeni bir isim eklendi. İngiliz basını, Siyah- Beyazlı ekibin şu anda Milan’da kiralık olarak görev yapan Asmir Begovic ile ilgilendiğini öne sürdü.

Sezon sonunda Bournemouth’a dönecek olan 32 yaşındaki file bekçisinin, gelecek yıl farklı bir takımda forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

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