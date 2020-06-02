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02.06.2020 - 16:18 | | Fotomaç

Beşiktaş'tan Axel Tuanzebe sürprizi

Önümüzdeki yılın kadro planlamasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yapan Beşiktaş, aradığı ismi Manchester United'da buldu.

Beşiktaş'tan Axel Tuanzebe sürprizi
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Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği Axel Tuanzebe transferinde sürpriz gelişme... Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların Premier Lig devine yapacağı teklifi açıkladı.

Beşiktaş, Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ciddi girişimlerde bulunuyor. Siyah Beyazlıların 22 yaşındaki futbolcu için Manchester United ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmak istediği gelen bilgiler arasında.

Manchester United altyapısından çıkan Tuanzebe, 1.5 yıl boyunca Aston Villa'da kiralık oynadı ve başarılı bir performans sergiledi. Ancak geçtiğimiz yaz Old Trafford'a döndü ve burada kendine bir yer edinemedi.

Beşiktaştan Axel Tuanzebe sürprizi

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