Beşiktaş'tan Cenk Tosun sürprizi

Gelecek sezon için kadrosunda büyük değişiklikler yapmak zorunda olan Beşiktaş'ta maaş bütçesi 60 milyon eurodan 35 milyon euroya düşecek. Yeni sezonda genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, transferdeki büyük sürprizini Cenk Tosun ile yapmak istiyor.

Gelecek vaad eden genç futbolcu transferinin yanı sıra ilk 11'de direkt olarak oynayabilecek 4 transfer yapacaklarını ifade eden başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile de Cenk Tosun'un son durumunu görüştü. Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlığı sebebiyle yeniden Everton'a dönen Cenk Tosun, Everton'un gelecek sezon planları arasında yer almıyor ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Everton'un Cenk Tosun'u kiralamak istemesini fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onayını alarak milli futbolcu ile ilk temasını kurdu. Sergen Yalçın'ın "Bizi şampiyon yapabilir" dediği Cenk Tosun'un kiralık transferi için görüşen siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcuyu Türkiye'ye döndürmeye ikna etmek için büyük çaba harcıyor.

Everton ile 2 yıl daha sözleşmesi olan ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Türkiye'ye dönmek istemeyen Cenk Tosun ile Almanya Bundesliga'dan Wolfsburg ve Hertha Berlin de yakından ilgileniyor.