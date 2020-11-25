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25.11.2020 - 15:32 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'tan derbi öncesi taktik çalışması

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından, pas, 5'e 2 ve taktik çalışmaları yaptı.

Beşiktaş'tan derbi öncesi taktik çalışması
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından, pas, 5'e 2 ve taktik çalışmaları yaptı.

İdman, yarım sahada oynanan çift devreli taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar ve yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay'ın da takip ettiği aktarıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Beşiktaştan derbi öncesi taktik çalışması

 

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