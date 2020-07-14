Beşiktaş'tan Doğukan İnci'ye resmi teklif

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan İnci'ye birçok kulübün talip olduğunu, Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını açıkladı.

Genç oyuncu için Beşiktaş, pazarlıklarını sürdürürken, İzmir ekibinin 3 milyon TL inadını kırmaya çalışıyor. 2015 yılında Altınordu genç takımından Karşıyaka'ya transfer olan Doğukan, 21 yaşında ve her iki kanatta da görev yapabiliyor. Bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

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