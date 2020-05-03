Beşiktaş'tan Fabri yoklaması

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için FIFA’ya başvuran Loris Karius’la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Fabri’yi gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların, 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve daha sonra 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fulham’a transfer olan İspanyol kaleci için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Yöneticilerin, Fulham’la temas kurarak 32 yaşındaki file bekçisinin transfer koşullarını sorduğu belirtildi. Fabri’nin Beşiktaş’a dönmeyi çok istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.