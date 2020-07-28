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28.07.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'tan flaş Elneny isteği! Arsenal'in kapısını çaldı...

Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny'i bir sezon daha kadroda tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Arsenal’in kapısını çaldı

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SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlılar yıllık 2.5 milyon euro kazanan Mohamed Elneny aracılığıyla İngiliz ekibinden bu paranın yarısını karşılamasını talep etti. Arsenal’in deneyimli oyuncuyu satmak istediği ancak cazip bir teklif gelmemesi halinde kiralama seçeneğine sıcak bakabileceği belirlendi.

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon planlaması çerçevesinde Loris Karius, Pedro Rebocho, Kevin Prince Boateng ve Burak Yılmaz gibi birçok oyuncuyla şimdiden yollarını ayırırken, şartların oluşması halinde Mohamed Elneny ile bir sene daha devam etmek istiyor.

Yıllık 2.5 milyon euro kazanan 28 yaşındaki Mısırlı futbolcunun maaşını normal şartlarda ödemesi mümkün olmayan siyah-beyazlılar, Elneny’ye kalmak istemesi halinde ücretinin yarısını ödemeyi bir kez daha teklif etti. Beşiktaşlı yöneticiler, Mohamed Elneny’nin yıllık ücretinin yarısını ise bonservisini elinde bulunduran Arsenal’in karşılamasını istiyor. Bu teklifin, İstanbul’daki hayatından memnun olan tecrübeli futbolcu aracılığıyla İngiliz kulübüne iletildiği ve gelecek haberin beklendiği ifade edildi. Arsenal ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Elneny’nin öncelikle diğer tekliflere bakacağı, cazip bir öneri gelmemesi halinde bu konuda Arsenal ile görüşebileceği iddia edildi.

Beşiktaştan flaş Elneny isteği Arsenalin kapısını çaldı...

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, kalması halinde yeni sezonda takıma çok katkı sağlayacağını söylediği Elneny için beklemede kalan yönetim, olumsuz ihtimali de göz önünde bulundurarak diğer defansif orta saha oyuncularıyla da görüşmelerini sürdürüyor. Orta alanda Atiba ile iyi bir ikili oluşturan Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, Arsenal’in teklifi kabul etmemesi halinde Elneny’nin tutumuna göre hareket edecek.

Deneyimli futbolcunun ciddi bir teklif gelmemesi durumunda önceliğini Beşiktaş’a vereceği öğrenildi. Arsenal’in ise bir yıl daha kiralamak yerine Elneny’yi bonservisiyle satmak istediği ancak koşulların oluşmaması halinde kiralama seçeneğine bir kez daha sıcak bakabileceği ileri sürüldü.

Mohamed Elneny’nin Arsenal’le 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibi, Elneny’yi 2016 yılında 12.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Basel’den kadrosuna katmıştı. Mısırlı futbolcu, Arsenal formasıyla 89 maça çıkarken 2 gol, 8 asiste imza attı.

Beşiktaştan flaş Elneny isteği Arsenalin kapısını çaldı...

 

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