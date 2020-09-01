Beşiktaş'tan Haldun Boysan için başsağlığı mesajı!

Ünlü oyuncu Haldun Boysan'ın vefatı sonrası Beşiktaş kulübü paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüp, "Kongre Üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Boysan’a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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