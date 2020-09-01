01.09.2020 - 01:19 |
Beşiktaş'tan Haldun Boysan için başsağlığı mesajı!
Sanat dünyasının ünlü ismi Haldun Boysan'ın vefatı sonrası kongre üyesi olduğu Beşiktaş kulübü başsağlığı mesajında bulundu.
Ünlü oyuncu Haldun Boysan'ın vefatı sonrası Beşiktaş kulübü paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlı kulüp, "Kongre Üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Boysan’a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
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