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20.10.2020 - 17:27 | | İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş'tan Hasic ve Atakan Üner açıklaması

Beşiktaş Kulübü, futbolcular Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Hasic ve Atakan Üner açıklaması
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Beşiktaş'ta genç futbolcular Hasic ve Atakan Üner'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Beşiktaştan Hasic ve Atakan Üner açıklaması

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