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22.06.2020 - 19:14 | | NTV

Beşiktaş'tan ilk transfer! Caner Erkin'in yerine...

Gelecek sezon için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yıldız sol bek ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı takım Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamıyor.

Beşiktaş'tan ilk transfer! Caner Erkin'in yerine...
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

Yalçın'dan Caner Erkin'e veto
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığı kapatmayı hedefliyor.

Bu sezon 29 maçta forma giydi
Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.

Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı. 

Beşiktaştan ilk transfer Caner Erkinin yerine...

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