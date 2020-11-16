16.11.2020 - 18:35 |
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.
Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."