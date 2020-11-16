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16.11.2020 - 18:35 |

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
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Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaştan koronavirüs açıklaması

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