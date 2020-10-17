Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan loca açıklaması
17.10.2020 - 20:39 |

Beşiktaş'tan loca açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park localarının öncelikli satış hakkının eski loca sahiplerine verileceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan loca açıklaması
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park localarının öncelikli satış hakkının eski loca sahiplerine verileceğini açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vodafone Park locaları, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda, satışa sunulacaktır. Yüzde 50 kapasite kullanımı şartıyla ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacak loca için öncelikli satın alma hakkı, eski loca sahiplerinde olacaktır." denildi.

Beşiktaştan loca açıklaması

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş idmanına Sergen Yalçın damgası!

Maç Özeti: Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük

Nihat Özdemir: “Transfer döneminin uzaması için başvurular geldi”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi
    Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi
  2. İsmail Kartal : "Kazanamasanız da bu ligde kaybetmeyeceksiniz"
    İsmail Kartal : "Kazanamasanız da bu ligde kaybetmeyeceksiniz"
  3. Son dakika - Erman Kunter'in corona virüsü testi pozitif çıktı!
    Son dakika - Erman Kunter'in corona virüsü testi pozitif çıktı!
  4. Sarıyer Belediyespor: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1
    Sarıyer Belediyespor: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1
  5. MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi!
    MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hoffenheim-Borussia Dortmunund: 0-1

Hoffenheim-Borussia Dortmunund: 0-1

Son Dakika | Virgil van Dijk sakatlandı! Ofsayt pozisyonunda...

Son Dakika | Virgil van Dijk sakatlandı! Ofsayt pozisyonunda...

CANLI | Inter - Milan

CANLI | Inter - Milan

Son Dakika | Leipzig deplasmanda rahat kazandı

Son Dakika | Leipzig deplasmanda rahat kazandı

Sıradaki Haber