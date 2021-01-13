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13.01.2021 - 07:11 | | Takvim

Beşiktaş'tan Maxim sürprizi

Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Kadro dışı bırakılan Mirin, Douglas ve Lens ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim'i transfer listesine aldı. Bu oyuncu için Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan Maxim sürprizi
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Sumudica'nin ayrılmasının ardından Rumen starın Gaziantep FK'dan gideceği iddia edildi. Romanya basını, on numara mevkisinde oynayan yıldız futbolcunun adresinin Beşiktaş olabileceğini yazdı.

Ayrıca Sergen Yalçın'ın da Maxim'i takımdan görmek istediği bu nedenle transferin kısa süre içinde tamamlanacağı iddia edildi. 30 yaşındaki Rumen yıldız bu sezon ligde 16 maçta 9 gol kaydetti.

Sözleşmesi 30 Haziran 1922'de bitecek olan Rumen futbolcunun öncelikle 6 aylığına kiralanması planlanıyor. 2 sezondur Gaziantep forması giyen Maxim Gaziantep'ten önce 3 sezon Mainz'de oynadı.

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