Beşiktaş'tan Nika Ninua sürprizi

Gürcü basınında yer alan haberlerde, siyah-beyazlıların, sözleşmesi 31 Aralık 2020 tarihinde bitecek Ninua için Dinamo Tiflis’le cazip anlaşmaya vardığı iddia edildi.





Beşiktaş’ın, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan ve sol ayağını çok etkili kullanabilen Gürcü oyuncuyu bir süredir takip ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin koşulların oluşması halinde geride kalan sezon takımına 9 gol, 8 asistlik katkı yapan Ninua’ya önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalatmanın planlarını yaptığı kaydedildi.

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