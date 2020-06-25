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25.06.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'tan Nika Ninua sürprizi

Transferde genç yeteneklere yönelen Beşiktaş’ın, Dinamo Tiflis’te forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nika Ninua’yı kadrosuna katmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'tan Nika Ninua sürprizi
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Gürcü basınında yer alan haberlerde, siyah-beyazlıların, sözleşmesi 31 Aralık 2020 tarihinde bitecek Ninua için Dinamo Tiflis’le cazip anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaştan Nika Ninua sürprizi

Beşiktaş’ın, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan ve sol ayağını çok etkili kullanabilen Gürcü oyuncuyu bir süredir takip ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin koşulların oluşması halinde geride kalan sezon takımına 9 gol, 8 asistlik katkı yapan Ninua’ya önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalatmanın planlarını yaptığı kaydedildi.

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