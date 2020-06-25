25.06.2020 - 07:00 |
Beşiktaş'tan Nika Ninua sürprizi
Transferde genç yeteneklere yönelen Beşiktaş’ın, Dinamo Tiflis’te forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nika Ninua’yı kadrosuna katmaya çalıştığı ileri sürüldü.
ONUR DİNÇER
Gürcü basınında yer alan haberlerde, siyah-beyazlıların, sözleşmesi 31 Aralık 2020 tarihinde bitecek Ninua için Dinamo Tiflis’le cazip anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş’ın, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan ve sol ayağını çok etkili kullanabilen Gürcü oyuncuyu bir süredir takip ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin koşulların oluşması halinde geride kalan sezon takımına 9 gol, 8 asistlik katkı yapan Ninua’ya önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalatmanın planlarını yaptığı kaydedildi.
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