Beşiktaş'tan personele bayram jesti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı öncesi kulüp çalışanlarına anlamlı bir jest yaptı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu, kulübe bağlı personelin iki aylık maaşlarını dün toplu olarak ödedi. Maaşların ay sonundan önce hesaplara yatırılmasıyla kulüp çalışanlarının bayram öncesi yüzü güldü. Yapılan bu ödemeyle personelin kulüpten 2 aylık maaş alacağının kaldığı aktarıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin önümüzdeki dönemde bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak istediği vurgulandı.

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