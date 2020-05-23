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23.05.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'tan personele bayram jesti

Siyah-beyazlı yönetim kurulu, kulübe bağlı personelin iki aylık maaşlarını dün toplu olarak ödedi.

Beşiktaş'tan personele bayram jesti
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı öncesi kulüp çalışanlarına anlamlı bir jest yaptı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu, kulübe bağlı personelin iki aylık maaşlarını dün toplu olarak ödedi. Maaşların ay sonundan önce hesaplara yatırılmasıyla kulüp çalışanlarının bayram öncesi yüzü güldü. Yapılan bu ödemeyle personelin kulüpten 2 aylık maaş alacağının kaldığı aktarıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin önümüzdeki dönemde bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak istediği vurgulandı.

Beşiktaştan personele bayram jesti

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