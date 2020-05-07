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07.05.2020 - 17:06 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'tan şut çalışması

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon  çalışmasının ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın, açma-germe, tam  sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut  çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan şut çalışması
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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir  Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde  gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida,  Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran'ın yer aldığı belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon  çalışmasının ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın, açma-germe, tam  sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut  çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00 ve 15.00'te iki grup halinde  yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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