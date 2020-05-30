Beşiktaş'tan taraftar maketi projesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig’in daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran’da başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Beşiktaş JK yönetimi, Vodafone Park’ta seyircisiz oynanacak Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları için ‘Ruhumuz Yeter’ sloganı ile karton taraftar projesini hayata geçiriyor.

Proje kapsamında, ruhumuzyeter.bjk.com.tr/ adresinden kayıt yapan taraftarların fotoğraflarının yer aldığı karton maketler, Beşiktaş’ın iç saha karşılaşmalarında Vodafone Park tribünlerinde yerini alacak. Beşiktaş JK yönetimi, seyircisiz oynanacak maçlarda da Beşiktaş’ın yanında yer almak isteyen taraftarların projeye büyük bir katılım göstermesini bekliyor.

‘Ruhumuz Yeter’ kampanyası ile Vodafone Park’ta oynanacak maçlarda karton maketinin tribünde yer almasını isteyen taraftarlar, ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyerek kayıt yaptırabilecek. 30 Mayıs’ta başlaması planlanan kampanya katılım ücreti ise 129 TL olarak belirlendi. Ligin kalanında iç sahada oynanacak karşılaşmaların maç günü gelirinden mahrum kalan kulübün, bu kampanya ile önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor.

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