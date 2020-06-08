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HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Bessonov'dan Erol Bulut iddialarına cevap! "Beni güldürdü"
08.06.2020 - 23:42 | | Futbol Arena

Bessonov'dan Erol Bulut iddialarına cevap! "Beni güldürdü"

Dinamo Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov, Erol Bulut iddiaları hakkında konuştu. Bessenov, "Türk teknik direktörlerden sadece Fatih Terim'i tanıyorum" dedi.

Bessonov'dan Erol Bulut iddialarına cevap! "Beni güldürdü"
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, Dinamo Kiev'e gideceği yönündeki iddialara Ukrayna kulübünden yanıt geldi.

"Gerçek dışı iddialar beni güldürdü"
Dinamo Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov, Erol Bulut iddiaları hakkında konuştu. Bessenov, Erol Bulut'un takımın başına getirileceği yönündeki iddiaları yalanlarken, "Bu gerçek dışı iddialar beni sadece güldürdü." dedi.

"Türk teknik direktörlerden sadece Fatih Terim'i tanıyorum"
Bessonov, "Türk Teknik Direktörlerden açıkça söyleyebilirim ki, sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Galatasaray'da kazandığı başarılar, UEFA Kupası ve sonrasında Milan ve Fiorentina'yı çalıştırdı." ifadelerini kullandı.

Bessonovdan Erol Bulut iddialarına cevap Beni güldürdü

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