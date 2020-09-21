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HaberlerGöztepe Haberleri Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes'e döndü
21.09.2020 - 21:31 | | MADRİD (AA) -

Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes'e döndü

"Beto" lakaplı Portekizli kaleci Antonio Alberto Bastos, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes ile anlaştı.

Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes'e döndü
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Portekiz 1. Lig takımlarından Leixoes ile iki yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki Beto, sosyal medya hesabından "21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde, Leixoes'e ve taraftarlarına çok teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Son üç sezondur Göztepe forması giydikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle 25 Temmuz'da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Beto, 2006-2009 sezonları arasında formasını giydiği Leixoes'e geri döndü.

Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoese döndü

 

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