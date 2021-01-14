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14.01.2021 - 17:03 | | AA

Beypiliç Boluspor, Haris Hajdarevic'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i transfer etti.

Beypiliç Boluspor, Haris Hajdarevic'i kadrosuna kattı
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TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Haris Hajdarevic, sezonun ilk yarısında Zeljeznicar formasıyla biri UEFA Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 18 maçta forma giydi.

Beypiliç Boluspor, Haris Hajdarevici kadrosuna kattı

 

 

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