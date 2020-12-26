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Haberler1.Lig Haberleri Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2
26.12.2020 - 16:37 | | BOLU (AA) -

Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2

TFF 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi.

Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2
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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Akıncık

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Tugay Kaçar, Melih Okutan, Bekir Yılmaz (Dk. 61 Burak Asan), Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Hamza Gür), Oğuzhan Berber, Marlinho (Dk. 46 Poepon), Alican Özfesli (Dk. 81 Mihajlovic), Aykut Demir (Dk. 45 Ali Keten), Burak Bekaroğlu

İstanbulspor: Muhammed Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Diouf), Onur Ergün, Uygar Zeybek (Dk. 63 Eslem Öztürk), Etoga, Levent Ayçiçek, Melih Kabasakal, Rroca, Ali Yaşar (Dk. 80 Ali Dere), Abazaj (Dk. 77 Muhammed Durmuş)

Goller: Dk. 44 Rroca, Dk. 83 Levent Ayçiçek (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Marlinho, Dk. 67 Burak Bekaroğlu, Dk. 69 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)

Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2

 

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