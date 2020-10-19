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Haberler1.Lig Haberleri Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi
19.10.2020 - 12:22 | | AA

Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi
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Ligin 5. haftasında 1 puan ile 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, dün Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 yenildi.

Beypiliç Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Cihan Aydın ile tartışan teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

Yönetim kurulu, Taşyürek ve ekibine başarılar diledi.

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Beypiliç Bolusporda Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

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