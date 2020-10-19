19.10.2020 - 12:22 | | AA
Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.
Ligin 5. haftasında 1 puan ile 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, dün Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 yenildi.
Beypiliç Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Cihan Aydın ile tartışan teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.
Yönetim kurulu, Taşyürek ve ekibine başarılar diledi.
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