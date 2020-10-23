TFF 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan BeypiliÃ§ Boluspor, teknik direktÃ¶r Reha Kemal Erginer ile anlaÅŸtÄ±.Â

KulÃ¼bÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ahmet TaÅŸyÃ¼rek'in takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Reha Kemal Erginer'in getirildiÄŸi bildirildi.Â

Yeni sezona teknik direktÃ¶r Ahmet TaÅŸyÃ¼rek ile baÅŸlayan Bolu ekibi, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 5 karÅŸÄ±laÅŸmada 1 beraberlik ve 4 maÄŸlubiyet alarak sadece 1 puan toplayabilmiÅŸti. KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekipte, sezonun 5. haftasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± Tuzlaspor kaÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndan sonra TaÅŸyÃ¼rek'in takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

BeypiliÃ§ Boluspor, sezonun 6. haftasÄ±nda baÅŸÄ±nda teknik direktÃ¶r olmadan deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± BalÄ±kesirspor maÃ§Ä±nda ikinci beraberliÄŸini alarak puanÄ±nÄ± 2'ye Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.