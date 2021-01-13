Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Bierhoff'tan Mesut Özil mesajı
13.01.2021 - 18:13 |

Bierhoff'tan Mesut Özil mesajı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Milli Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff, Türk asıllı eski milli futbolcuları Mesut Özil ile aralarındaki buzların erimesini temenni ettiğini söyledi.

Bierhoff'tan Mesut Özil mesajı
ABONE OL

Bierhoff, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğinden bilgimiz var. Bundan bir buluşma çıkarsa ve herkes birlikte masaya oturursa, mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin Mesut Özil ile doğum gününde mesajlaştığını aktaran Bierhoff, onun da nazik bir cevap verdiğini kaydetti.

Yıldız futbolcu, 11 Ocak Pazartesi günü Twitter üzerinden, DFB Başkanı Fritz Keller'den bir mektup aldığını açıklamıştı.

Irkçı ve ayrımcı saldırılar üzerine milli takımı bırakmıştı
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya'nın kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018'in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

Bierhofftan Mesut Özil mesajı

Fenomen Ronaldo: Yılın futbolcusu seçilmiş en genç isim
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kar yağışı Real Madrid-Kızılyıldız maçı ertelendi
    Kar yağışı Real Madrid-Kızılyıldız maçı ertelendi
  2. Bierhoff'tan Mesut Özil mesajı
    Bierhoff'tan Mesut Özil mesajı
  3. Barça, Sergio Agüero'yu gündemine aldı
    Barça, Sergio Agüero'yu gündemine aldı
  4. CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir
    CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir
  5. Özdemir, yabancı sayısı kararını açıkladı
    Özdemir, yabancı sayısı kararını açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olduğunu açıkladı

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olduğunu açıkladı

Silivrispor - Muğlaspor: 2-1

Silivrispor - Muğlaspor: 2-1

Son dakika | TFF'den yeni yabancı kararı

Son dakika | TFF'den yeni yabancı kararı

Ümit Karan: Yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor

Ümit Karan: Yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet