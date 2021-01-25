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HaberlerBeşiktaş Haberleri Bilal Ceylan: 'Beşiktaş çok iyi gidiyor, inşallah şampiyon olurlar'
25.01.2021 - 14:05 | | İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA)

Bilal Ceylan: 'Beşiktaş çok iyi gidiyor, inşallah şampiyon olurlar'

TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor forması giyen ve transferde ismi Beşiktaş ile anılan Bilal Ceylan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bilal Ceylan: 'Beşiktaş çok iyi gidiyor, inşallah şampiyon olurlar'
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Ceylan, "Kulüpler transfer için görüşüyor. Hayırlısı olsun, ben kararı bekliyorum. Beşiktaş çok iyi gidiyor ve iyi bir çıkış yakaladılar. İnşallah sezonu şampiyon bitirirler" dedi.

"MİLLİ TAKIMA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"
Ümit Milli Takım kampına davet edildiği için mutlu olduğunu söyleyen Ceylan, "Milli takıma geldiğim için çok mutluyum. Güzel bir kamp süreci başladı inşallah sakatlıksız biter. Hocalarıma beni çağırdıkları için çok teşekkür ediyorum iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ GİDİYOR, İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURLAR"
İsmi Beşiktaş ile anılan ve transferi açıklanması beklenen 17 yaşındaki sağ bek, "Kulüpler transfer için görüşüyor. Hayırlısı olsun, ben kararı bekliyorum. Beşiktaş çok iyi gidiyor ve iyi bir çıkış yakaladılar. İnşallah sezonu şampiyon bitirirler. Onlar için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ESKİŞEHİRSPOR ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"
Eskişehirspor alt yapısında yetiştiğini ve şehrini çok sevdiğini söyleyen Ceylan, "Eskişehirspor çok büyük bir camia. Orada doğdum, büyüdüm ve alt yapısından yetiştim. Orayı çok seviyorum. Maddi sıkıntılar var ve çok genç bir karo. Herkes elinden geleni veriyor" diye konuştu.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM"
Ümit Milli Takım kampında olduğu için mutluluğunu dile getiren Ceylan, "Burada öncelikle kadroda yer alarak, forma giymek istiyorum. Sonrasında hedefim A Milli Takım forması giymek" dedi.

Bilal Ceylan: Beşiktaş çok iyi gidiyor, inşallah şampiyon olurlar

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