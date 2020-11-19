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19.11.2020 - 11:31 | | ESKİŞEHİR (AA)

Bilal Ceylan'ın idolü Gökhan Gönül ve Dani Alves

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül ile Brezilyalı Dani Alves'i örnek alıyor.

Bilal Ceylan'ın idolü Gökhan Gönül ve Dani Alves
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Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bilal Ceylan, siyah-kırmızılı takımın altyapısının kapısından 9 yaşında girdiğini belirterek, 17 yaş altı takımına kadar altyapının her kademesinde forma giydiğini kaydetti. Eskişehirspor A Takımı ile bu sezon 8 maça çıktığını anımsatan Bilal, şöyle konuştu:

"Altyapıda oynarken tesislerde, tellerin arkasından A takımdaki ağabeylerimin antrenmanlarını izliyordum. Eskişehirspor A Takım formasını giymek için çabalamak lazım. Bu formayı giymek içimde bir ukdeydi. Çok özel bir duygu. Buralara gelmek kolay değil. Çok çalışmak lazım. Ben de çok çalıştım. İnanarak çalıştım. Buralara kadar geldik. İnşallah daha iyi yerlere gelirim. Eskişehir'de doğdum ve büyüdüm. Eskişehirspor'un maçlarında top topladım. Tribünlerinde bağırdım. Eskişehirspor sevgisi çocukluğumdan beri var. Bu sefer de sahada mücadele ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İnşallah daha iyisini yapacağım ve taraftarımızı mutlu edeceğim. Ailemdeki herkes Eskişehirsporlu. Eskişehirspor'da oynadığım için çok mutlular."

"Taraftarımızın desteğiyle kendimi göstermek istiyorum"

Bilal Ceylan, siyah-kırmızılı takımın kaptanları Sezgin Coşkun ve Onur Bayramoğlu'nun tecrübeleriyle genç futbolculara yardımcı olduğuna değinerek, onların aktardığı tecrübelerle sahaya çıkıp mücadele ettiklerini bildirdi. Daha iyi olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden genç sağ bek, "Taraftarımızın yokluğu dezavantaj oluyor. O yüzden üzülüyoruz. Taraftarımızın eşliğinde baskı yapmak istiyoruz. Ben de taraftarımızın desteği önünde oynamak, kendimi göstermek istiyorum." diye konuştu.

Bilal, örnek aldığı futbolcuların bulunduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Türkiye'den Gökhan Gönül'ü izliyorum. Büyük bir yetenek ve yüreğiyle oynayan bir futbolcu. Yurt dışında da Dani Alves'i izliyorum. O da çok yetenekli. Sürekli onların maçlarını takip ediyorum. Kendime yakın bulduğum sağ bekler, bu iki futbolcudur. Bu sezon Eskişehirspor'da oynayıp iyi bir form yakalamak istiyorum. Türkiye Milli Takım formasını giymeyi hedefliyorum. Ülkemi temsil etmek için yurt dışındaki bir takımda forma giymeyi amaçlıyorum. En büyük hayalim budur."

Bilal Ceylanın idolü Gökhan Gönül ve Dani Alves

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