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28.10.2020 - 02:48 | | AAA

Bilbao Basket: 72 - Pınar Karşıyaka: 81

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya temsilcisi Bilbao Basket'i 81-72 yendi.

Bilbao Basket: 72 - Pınar Karşıyaka: 81
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Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda aradaki farkı 7 sayıya kadar (19-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 21-19 önde bitirdi. İkinci periyotta farkı 6 sayıya (28-22) yükselten Türk temsilcisi karşısında öne geçmeyi başaran Bilbao Basket, devreyi Alex Reyes'in basket faulden bulduğu sayılarla 46-42 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka'nın kendisini yakalamasına fırsat vermeyen İspanyol ekibi, periyodu 63-62 önde bitirdi. Son periyotta 33. dakikada Kennedy'nin faul atışlarından bulduğu sayılarla 68-67 öne geçtikten sonra üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 81-72'lik galibiyetle ayrıldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka'da 17 sayı kaydeden Amath M'Baye karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Bilbao Basket: 72 - Pınar Karşıyaka: 81

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