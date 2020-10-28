Bilbao Basket: 72 - Pınar Karşıyaka: 81

Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda aradaki farkı 7 sayıya kadar (19-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 21-19 önde bitirdi. İkinci periyotta farkı 6 sayıya (28-22) yükselten Türk temsilcisi karşısında öne geçmeyi başaran Bilbao Basket, devreyi Alex Reyes'in basket faulden bulduğu sayılarla 46-42 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka'nın kendisini yakalamasına fırsat vermeyen İspanyol ekibi, periyodu 63-62 önde bitirdi. Son periyotta 33. dakikada Kennedy'nin faul atışlarından bulduğu sayılarla 68-67 öne geçtikten sonra üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 81-72'lik galibiyetle ayrıldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka'da 17 sayı kaydeden Amath M'Baye karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

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