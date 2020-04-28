Bilic, Vida için yönetime baskı yapıyor!

Championship'te şampiyonluk kovalayan West Bromwich'in teknik patronu Slaven Bilic'in Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Domagoj Vida'nın transferi için İngiliz kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın iyi bir rakam geldiği takdirde satmayı planladığı Hırvat yıldız için resmi teklif geldikten sonra karar vereceği gelen bilgiler arasında.

ROCO'YA 2 TALİP VAR

Bu arada Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Roco'ya ülkesinden 2 talip olduğu öğrenildi. Roco'nun menajerinin bu takımlarla görüştüğü belirtildi.