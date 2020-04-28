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28.04.2020 - 09:41 | | Takvim

Bilic, Vida için yönetime baskı yapıyor!

West Bromwich'i çalıştıran Slaven Bilic'in vatandaşı Vida'nın transferi için İngiliz kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.

 

Championship'te şampiyonluk kovalayan West Bromwich'in teknik patronu Slaven Bilic'in Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Domagoj Vida'nın transferi için İngiliz kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın iyi bir rakam geldiği takdirde satmayı planladığı Hırvat yıldız için resmi teklif geldikten sonra karar vereceği gelen bilgiler arasında.

ROCO'YA 2 TALİP VAR

Bu arada Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Roco'ya ülkesinden 2 talip olduğu öğrenildi. Roco'nun menajerinin bu takımlarla görüştüğü belirtildi.

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