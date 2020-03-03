Bir kupadan daha fazlası! Trabzonspor - Fenerbahçe

Bu sezon ligde saha dışı olaylarla gerilen iki ezeli rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe, bu kez Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geliyor.



Bir yanda ligde şampiyonluk adayları arasında başı çeken ve 83-84 sezonundan sonra ilk kez sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen bordo-mavililer, öte tarafta ligde 7. sıraya kadar gerileyen ve Ersun Yanal’la yollarını ayıran ancak elinde tek hedefi kupa kalan sarı-lacivertliler bulunuyor.



Bordo-mavililer, 21 Nisan’da İstanbul’da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak. Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira’nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.

Yanal çalıştırdı

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, yolların ayrıldığı ancak Trabzonspor maçında takımın başında olacak Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçtan sonra Antalya’da kalan sarı-lacivertli ekip, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler öğleden sonra özel uçakla Trabzon’a gitti.

Yenilgi yok

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı öncesi ilginç bir detay dikkat çekiyor. Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye karşı Medical Park Stadı’nda yenilgisi bulunmuyor. Bu zamana kadar bu statta ligdeki 3 maçta Trabzonspor, 2 kez kazandı, 1 defa da berabere kaldı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe hazırlığı