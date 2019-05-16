Bir tercümandan fazlası: Barbaros Gözneli...

Barbaros Gözneli Başakşehir'in tercümanı. Daha önce Manisaspor, Orduspor, Mersin İdman Yurdu ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Gözneli, 5 dil biliyor. Portekizce, İngilizce, İspanyolca, ve Fransızca'yı çok akıcı konuşuyor, Almanca da yolda. Yabancı dile büyük bir yatkınlığı olan Gözneli, 5 yıldır Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın adeta eli ayağı.

Barbaros Gözneli aynı zamanda tutkulu bir futbol koleksiyoneri. İzinli olduğu günleri dünyanın dört bir yanında maç izleyerek geçiren başarılı tercüman, koleksiyonuna yeni ürünler eklemeyi de ihmal etmiyor.

Barbaros Gözneli'nin evinde binden fazla futbol kitabı, sayısız atkı, flama ve 160 tane forma bulunuyor.

Forma koleksiyonunun en büyük özelliği birkaç forma dışında tamamının futbolcuların sahada terlettiği formalar olması, çok azı parayla satın alınmış.

Neredeyse hepsinin ayrı bir hikayesi var ama aralarında en dikkat çekenleri San Marino, Lihtehştayn ve Yeşil Brunei formaları. Onun için Fenerbahçe kariyerinin son günlerinde Alex'ten aldığı formanın da önemi büyük.

"Ben bu işe futbolu çok sevdiğim için girdim. Futbol benim damarlarımdaydı. Çünkü bambaşka bir kariyer seçecekken o kariyer üzerinde iyi de bir yol alabilecekken ben tamamen futbola olan sevgimden dolayı bu tercihi yaptım" ifadesini kullanan Gözneli için tercümanlığın verdiği haz bambaşka: "Dünya futbolunda kendine yer edinmiş insanlarla birebir konuşabilmek, kendi dillerinde konuşabilmek ve onlarla bazı anıları paylaşmak. Benim için futbolda çalışmanın bana verdiği en büyük manevi haz da bence bu"

Peki koleksiyon tutkusu nasıl başladı?

"Farklı ülkelerden, oyunculardan milli takım formalarını toplamaya başladım. Ya da rakip takımlardan forma almaya başladım. Futbol kulüplerinde çalıştığımdan dolayı forma edinme şansım daha fazla oldu ama onun dışında tabi yaptığım seyahatlerde işte kupalar olsun, flamalar olsun, atkılar olsun, birçok koleksiyon edindim.

Her gittiğim yerden bunları toparlamaya çalışıyorum. Kitap konusunda da çok iddialıyım.

Türkiye’de benden fazla futbolla ilgili kaynağı olan kimse olduğunu düşünmüyorum. Flama olsun forma olsun elimde çok materyal var ama kitap anlamında en çok kitabın bende olduğunu düşünüyorum"

Barbaros Gözneli bir gün yönetici olarak kulüplerde görev yapmak istiyor ve kütüphanesindeki birçok değerli eserin ona bu yolda çok yardımcı olacağını düşünüyor. (TRT Spor)