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31.10.2020 - 17:55 | | AA

Birevim Elazığ İl Özel İdare - Fenerbahçe Öznur Kablo: 60-82

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 82-60 yendi.

Birevim Elazığ İl Özel İdare - Fenerbahçe Öznur Kablo: 60-82
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 82-60 yendi.

Salon: Elazığ İl Özel İdare 

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Abdullah İlik, Eyyüp Ayhan 

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 2, Sera Özelçi, Hanusova 4, Cannon 21, Baric 10, Naile Çırak 2, Nihan Demirkol 9, Gizem Sezer 3, Atkins 9 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 19, Olcay Çakır Turgut 7, McBride 16, Zandalasini 4, Stokes 7, Thomas 14, Sevgi Uzun 8, Tuğçe Canıtez 7 

1. Periyot: 17-18 

Devre: 27-37 

3. Periyot: 45-61

Birevim Elazığ İl Özel İdare - Fenerbahçe Öznur Kablo: 60-82

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