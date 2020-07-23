Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Birmingham City, 17 yaÅŸÄ±ndaki Jude Bellingham'Ä±n formasÄ±nÄ± emekli etti
23.07.2020 - 22:49 | | AA

Birmingham City, 17 yaÅŸÄ±ndaki Jude Bellingham'Ä±n formasÄ±nÄ± emekli etti

Birmingham City, Almanya'nÄ±n Borussia Dortmund takÄ±mÄ±na transfer olan Jude Bellingham'Ä±n formasÄ±nÄ±n emekliye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Birmingham City, 17 yaÅŸÄ±ndaki Jude Bellingham'Ä±n formasÄ±nÄ± emekli etti
ABONE OL

Ä°ngiltere Championship ekibi Birmingham City, Almanya'nÄ±n Borussia Dortmund takÄ±mÄ±na transfer olan Jude Bellingham'Ä±n formasÄ±nÄ±n emekliye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Birmingham City KulÃ¼bÃ¼, altyapÄ±dan yetiÅŸen 17 yaÅŸÄ±ndaki Bellingham'Ä±n 22 numaralÄ± formasÄ±nÄ±n genÃ§ futbolculara ilham kaynaÄŸÄ± olmasÄ± amacÄ±yla emekli edildiÄŸini duyurdu.Â 

Borussia Dortmund'un 25 milyon sterlin bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer ettiÄŸi Ä°ngiliz orta saha oyuncusu Bellingham, geÃ§en sezon Birmingham City formasÄ±yla tÃ¼m kulvarlarda 44 maÃ§a Ã§Ä±karak 4 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Bellingham'Ä±n transferiyle 17 yaÅŸÄ±ndaki bir oyuncu iÃ§in Ã¶denen en yÃ¼ksek bonservis bedeli rekoru kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Birmingham City, 17 yaÅŸÄ±ndaki Jude BellinghamÄ±n formasÄ±nÄ± emekli etti

Liverpool Premier Lig Åžampiyonu!

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attÄ±ÄŸÄ± goller...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. ErtuÄŸrul SaÄŸlam Süper Lig için iddialÄ± konuÅŸtu!
    ErtuÄŸrul SaÄŸlam Süper Lig için iddialÄ± konuÅŸtu!
  2. Los Angeles Dodgers'tan Mookie Betts'e 365 milyon dolarlÄ±k sözleÅŸme
    Los Angeles Dodgers'tan Mookie Betts'e 365 milyon dolarlÄ±k sözleÅŸme
  3. BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Burak YÄ±lmaz Lille ile anlaÅŸmaya vardÄ±!
    BeÅŸiktaÅŸ transfer haberleri | Burak YÄ±lmaz Lille ile anlaÅŸmaya vardÄ±!
  4. Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrÄ±ldÄ±!
    Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrÄ±ldÄ±!
  5. Galatasaray, Antalyaspor kamp kadrosunu açÄ±kladÄ±!
    Galatasaray, Antalyaspor kamp kadrosunu açÄ±kladÄ±!



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo son antrenmanda yer aldÄ±!

FenerbahÃ§e'de Luiz Gustavo son antrenmanda yer aldÄ±!

HÄ±rvatistan, Zlatko Dalic'in sözleÅŸmesini uzattÄ±!

HÄ±rvatistan, Zlatko Dalic'in sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±!

Udinese - Juventus: 2-1

Udinese - Juventus: 2-1

Ä°BB Spor Ä°stanbul, 11 yaÅŸ üstü lisanslÄ± yüzücülere havuzlarÄ±nÄ± açÄ±yor

Ä°BB Spor Ä°stanbul, 11 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ lisanslÄ± yÃ¼zÃ¼cÃ¼lere havuzlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor

SÄ±radaki Haber