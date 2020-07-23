23.07.2020 - 22:49 | | AA
Birmingham City, 17 yaÅŸÄ±ndaki Jude Bellingham'Ä±n formasÄ±nÄ± emekli etti
Birmingham City, Almanya'nÄ±n Borussia Dortmund takÄ±mÄ±na transfer olan Jude Bellingham'Ä±n formasÄ±nÄ±n emekliye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Ä°ngiltere Championship ekibi Birmingham City, Almanya'nÄ±n Borussia Dortmund takÄ±mÄ±na transfer olan Jude Bellingham'Ä±n formasÄ±nÄ±n emekliye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Birmingham City KulÃ¼bÃ¼, altyapÄ±dan yetiÅŸen 17 yaÅŸÄ±ndaki Bellingham'Ä±n 22 numaralÄ± formasÄ±nÄ±n genÃ§ futbolculara ilham kaynaÄŸÄ± olmasÄ± amacÄ±yla emekli edildiÄŸini duyurdu.Â
Borussia Dortmund'un 25 milyon sterlin bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer ettiÄŸi Ä°ngiliz orta saha oyuncusu Bellingham, geÃ§en sezon Birmingham City formasÄ±yla tÃ¼m kulvarlarda 44 maÃ§a Ã§Ä±karak 4 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Bellingham'Ä±n transferiyle 17 yaÅŸÄ±ndaki bir oyuncu iÃ§in Ã¶denen en yÃ¼ksek bonservis bedeli rekoru kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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