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18.11.2020 - 07:00 |

Bize zirve yakışır!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında bugün deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

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Puskas Arena’da oynanacak mücadele TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonu’ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya’yı konuk edecek. Ay-Yıldızlı ekibimizi, Macaristan’ı mağlup etmesi ve Rusya’nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi’ne yükselme şansı bulunuyor.

586. randevu

A Milli Futbol Takımı bugün 586. kez sahaya çıkacak. Türkiye 97 yıllık tarihinde 312’si resmi, 273’ü özel 585 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı. Macaristan ile bugüne kadar 13 kez karşılaştık. Bu karşılaşmaların 4’ünü Türkiye kazanırken, Macaristan 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Rakibimize 15 gol attık. kalemizde ise 26 gol gördük.

Bize zirve yakışır

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