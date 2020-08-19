“Bizi sömürenlere, kalemizi kapattık”

Samet Adilak / Milliyet

İzmir’in farklı ilçelerinden amatör futbol kulüp temsilcileri, Bornova Stadyumu’nda bir araya gelerek Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) İzmir için verilen karara ortak ses yükseltti. Bornova Futbol Kulüpleri Derneği’nin ev sahipliğinde toplanan amatör kulüp temsilcileri, İstanbul özelinde 16 takımın direkt BAL’a yükseldiğini ancak İzmir’de sadece 4 takımın yükselecek olmasına itiraz etti. Torosgücü, Kınık Belediyespor ve Halilbeylispor’un BAL’a direkt yükseldiğini, dördüncü ve son takımın ise kura ile belirlenecek olmasının büyük bir hata olduğuna dikkat çeken temsilciler, İzmir’in amatörünün yok sayılmaya çalışıldığına vurgu yaptı.

‘İzmir sahipsiz değil’

İzmir’de amatör futbol takımlarının tek vücut olarak verilen karara karşı çıktıklarını belirten Buca Zafer Spor Kulübü Başkanı Orhan Yıldız, “Yapılan bu haksızlık bardağı taşıran son damla oldu. Adaletsizliğe karşı tek yürek vücut olarak, tepkimizi ortak dile getirmek istedik. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. İzmir’in sahipsiz olmadığını herkes bilmeli” dedi. Kemalpaşa Spor Kulübü Başkanı Ramazan Faal’de İzmir’deki amatörün sahipsiz olmadığını belirtti, “Bu haksızlığın karşısında birlik olarak durup, hakkımızı alacağız” diye konuştu.

‘Bugün bize, yarın başkalarına’

Kemalpaşa Esnasgücü Spor Kulübü Başkanı Abbas Alp, İzmir’in, İstanbul’dan ayrı düşünülmemesi gerektiğini söyledi. İzmir’in amatör kulüpler bazında en gelişmiş şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Alp, “Kimsenin bizi ötekileştirmesini istemiyoruz” dedi. Dikili Belediyespor Kulüp Başkanı Aytekin Arslan, İzmir genelinde 6 takımın mağdur edildiğini ancak kendilerini desteklemek için hemen hemen her ilçeden temsilcinin yanlarında olduğuna dikkat çekti. Kendilerine yapılan adaletsizliğe toplu şekilde ses yükseltebildikleri için destek gördükleri takımlara teşekkür eden Arslan, “Bugün bizim başımıza gelen, yarın bizleri destekleyen kulüplerin de başlarına gelebilir. Bu sebepten herkesi burada tek yürek olarak görmek çok değerli” dedi.

‘Kendi imkanlarımız ile buradayız’

Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız, hak arayışlarının haklılığına dikkat çekti. “Bizim burada bulunmamızın tek bir sebebi var, o da İzmir’de amatör futbolu hak ettiği yere taşıyabilmek” diyen Beşyıldız, ”Ne acıdır ki günümüze baktığımızda yalnız bırakıldığımızı görüyoruz. Mevcut İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı başta olmak üzere, İzmir’in ileri gelenleri, milletvekilleri, belediye başkanları bizlerle ilgilenmiyor. Amatör kulüpler her defasında kendi imkanları ile bir şeyler yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

‘Sesimiz yankı buldu’

Çiğli Belediyespor yönetimi temsilcilerinden Uğur Güneş, BAL için verdikleri mücadelenin haksızlıklarla yarıda kaldığını söyledi. “İzmir ASKF, haklarımızı savunmada eksik kaldı” diye konuşan Güneş, “Daha önce ilk olarak kulüp olarak bizim hakkımızın yendiğini düşünüyorduk. Ancak son gelişmelerle birlikte İzmir’e karşı tavır takınıldığını düşünmeye başladık. Çiğli Belediyespor’la başlayan isyan, tüm İzmir’de yankı buldu” dedi.

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