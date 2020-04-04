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HaberlerBeşiktaş Haberleri BJK Kabataş’tan “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu”
04.04.2020 - 07:00 |

BJK Kabataş’tan “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu”

BJK Kabataş Vakfı, bursları “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu” fonu altında toplama kararı aldı.

BJK Kabataş’tan “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu”

BJK Kabataş Vakfı, tıp fakültesi öğrencilerini kapsayan tüm burslarını, “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu” fonu altında toplama kararı aldı.

Buna göre sağlık çalışanlarının çocukları, öğretmenler ve tıp öğrencilerine yönelik destek programları belirlendi. Virüs salgınında hayatını kaybeden 10 sağlık çalışanının çocuğu BJK Kabataş Vakfı okullarında anaokulundan liseye kadar ücretsiz eğitim alacak. Ayrıca, Kabataş Erkek Lisesi bünyesindeki tüm öğretmenlerin çocuklarının eğitimi de liseye kadar BJK Kabataş Vakfı Okulları tarafından karşılanacak.

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BJK Kabataş’tan “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu”

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