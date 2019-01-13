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13.01.2019 - 09:47 | | ANKARA (AA)

Blake Griffin eski takımını yıktı! 44 sayı...

NBA'de Detroit Pistons forması giyen Griffin, eski takımı Los Angeles Clippers'ı tek başına dağıttı. Yıldız oyuncu 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Blake Griffin eski takımını yıktı! 44 sayı...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 109-104 yenen Detroit Pistons'ın all-star oyuncusu Blake Griffin, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Blake Griffin, kendisini geçen sezon takasla Detroit Pistons'a gönderen eski takımı Los Angeles Clippers'ın seyircisi önüne çıktı.

Pistons, Griffin'in 44 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynadığı mücadeleyi 109-104 kazandı. Pistons'ta Andre Drummond, 20 sayı ve 21 ribauntla Griffin'e eşlik etti.

Clippers'ta Montrezl Harrell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Danilo Gallinari'nin 23 sayı, 6 ribaunt ve Lou Williams'ın 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 104-109
Miami Heat-Memphis Grizzlies: 112-108
Orlando Magic-Boston Celtics: 105-103
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 110-106
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 122-112
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 102-93
Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 104-97
Utah Jazz-Chicago Bulls: 110-102

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