Blake Griffin eski takımını yıktı! 44 sayı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 109-104 yenen Detroit Pistons'ın all-star oyuncusu Blake Griffin, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti.



NBA'e 8 maçla devam edildi. Blake Griffin, kendisini geçen sezon takasla Detroit Pistons'a gönderen eski takımı Los Angeles Clippers'ın seyircisi önüne çıktı.



Pistons, Griffin'in 44 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynadığı mücadeleyi 109-104 kazandı. Pistons'ta Andre Drummond, 20 sayı ve 21 ribauntla Griffin'e eşlik etti.



Clippers'ta Montrezl Harrell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Danilo Gallinari'nin 23 sayı, 6 ribaunt ve Lou Williams'ın 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.



Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 104-109

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 112-108

Orlando Magic-Boston Celtics: 105-103

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 110-106

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 122-112

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 102-93

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 104-97

Utah Jazz-Chicago Bulls: 110-102