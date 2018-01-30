Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Blake Griffin, Pistons'a takas edildi
30.01.2018 - 10:13 |

Blake Griffin, Pistons'a takas edildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Detroit Pistons, Los Angeles Clippers'tan ABD'li oyuncu Blake Griffin'i takasla kadrosuna kattı.

Blake Griffin, Pistons'a takas edildi
ABONE OL

Pistons Kulübünden yapılan açıklamada, Griffin'in takası karşılığındaLos Angeles Clippers'a Tobias Harris, Avery Bradley ve Boban Marjanovic'in gönderildiği bildirildi. Açıklamada, Clippers'ın ayrıca Detroit'ten draft hakkı aldığı, Los Angeles ekibinden Brice Johnson ve Willie Reed'in ise Pistons'a katıldığı kaydedildi.

Los Angeles Clippers tarafından 2009 yılında birinci sıradan draft edilen 28 yaşındaki Griffin, kariyerinde 5 kez all-star seçildi. 2011'de yılın çaylağı olan ABD'li basketbolcu, aynı sene smaç yarışmasını kazandı.

Griffin, bu sezon 33 maçta 22,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,4 asist ortalamasıyla oynadı.

Mustafa Cengiz: "Mücadeleyi her şartta yürütürüz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberler - TBF'den Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta ve Pınar Karşıyaka'ya 1 puan silme cezası
    Son dakika haberler - TBF'den Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta ve Pınar Karşıyaka'ya 1 puan silme cezası
  2. Schalke 04 Başkanı Clemens Tönnies görevinden istifa etti
    Schalke 04 Başkanı Clemens Tönnies görevinden istifa etti
  3. Son dakika haberler | PFDK sevkleri açıklandı! Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi...
    Son dakika haberler | PFDK sevkleri açıklandı! Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi...
  4. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü
    2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü
  5. 2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi
    2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor

Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray

Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray

Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı

Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

Sıradaki Haber