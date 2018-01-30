Blake Griffin, Pistons'a takas edildi

Pistons Kulübünden yapılan açıklamada, Griffin'in takası karşılığındaLos Angeles Clippers'a Tobias Harris, Avery Bradley ve Boban Marjanovic'in gönderildiği bildirildi. Açıklamada, Clippers'ın ayrıca Detroit'ten draft hakkı aldığı, Los Angeles ekibinden Brice Johnson ve Willie Reed'in ise Pistons'a katıldığı kaydedildi.

Los Angeles Clippers tarafından 2009 yılında birinci sıradan draft edilen 28 yaşındaki Griffin, kariyerinde 5 kez all-star seçildi. 2011'de yılın çaylağı olan ABD'li basketbolcu, aynı sene smaç yarışmasını kazandı.

Griffin, bu sezon 33 maçta 22,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,4 asist ortalamasıyla oynadı.