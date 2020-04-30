Boateng futbolu Berlin'de bırakmak istiyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng, kariyerini sonlandırmak istediği son durağı açıkladı. Ganalı futbolcu, Bayern Münih'te oynayan kardeşi Jerome Boateng ile Instagram üzerinden sohbet etti.

Beşiktaşlı Boateng, kariyerini sonlandırmadan önce kardeşiyle birlikte aynı takımda oynamak istediğini aktarıp, "Biz sadece 6-7 maçta birlikte oynayabildik. O anları hatırladığımda çok güzel ve özeldi" dedi.

Şu anda 33 yaşında olan Kevin Prince Boateng, futbola veda etmeden önce kardeşi Boateng'le buluşmak istediği adresi de açıkladı: "Kariyerimi kardeşimle yan yana oynayarak bitirmek isterim. Burası belki bizim evimizin olduğu yerin takımı yani Berlin olur" ifadelerini kullandı.

Boateng daha önce de jübilesini futbola başladığı Hertha Berlin'de yapmak istediğini duyurmuştu.