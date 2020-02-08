Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Boateng: "Tüylerim diken diken oldu"
08.02.2020 - 20:19 | | AA

Boateng: "Tüylerim diken diken oldu"

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, kendisi için unutulmaz bir maç olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu." şeklinde dile getirdi.

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, kendisi için unutulmaz bir maç olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Boateng ilk maçında gol atmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve keyfini taraftarlarımızla birlikte çıkardık. İlk yarıda zorlandığımız bölümler oldu ama şunu biliyorduk; golü bulduktan sonra rakip alan bırakacaktı. Öyle de oldu." diye konuştu.

Yıldız ismin golünden sonra sonra İbrahim Tatlıses'in "Bir tanem" şarkısı çalındı. Boateng, duygularını "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu." şeklinde dile getirdi.

Saha içinde nerede görev verilirse oynayabileceğini belirten Beşiktaşlı futbolcu şunları kaydetti: 

"Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Teknik direktörümüz nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alacağım, takıma katkı vermeye çalışacağım. Tabii ki de gole yakın bölgelerde oynamayı tercih ediyorum ama teknik direktörümüz uygun görürse daha geride de oynayabilirim. Hala gol atabilirim buna inanıyorum. Her zaman takıma katkı yapmak için hazır olacağım."

Boateng: Tüylerim diken diken oldu

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe-Alanyaspor (CANLI)

    Fenerbahçe-Alanyaspor (CANLI)

    Getafe - Valencia: 3-0

    Getafe - Valencia: 3-0

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Shane Larkin'e milli forma

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Shane Larkin'e milli forma

    Gençlerbirliği - Trabzonspor: 0-2

    Gençlerbirliği - Trabzonspor: 0-2

    Sıradaki Haber