Boateng'den itiraf! ‘Evimde gibi hissediyorum’



Kevin Prince Boateng’in Gaziantep maçında gol atması sadece teknik heyeti değil, yönetimi de çok sevindirdi. Maç sonrasında değerlendirme yapan idarecilerin, “Bu kadar ekonomik problem yaşarken kadromuza kattığımız kariyerli bir oyuncunun Beşiktaş kariyerine golle başlaması çok önemliydi. İnşallah devamı da gelir” diye konuştukları öğrenildi. Lig sonuna kadar 9 maç daha oynaması halinde kontratı bir sene uzayacak olan Boateng’in performansından çok memnun kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın da Ganalı oyuncunun ilerleyen dönemde performansını artıracağına inandığını ifade etti.

Yakından tanıdığı Türk kültürünü çok sevmesi nedeniyle transfer listesinin ilk sıralarına yazılan Boateng’in ise takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede kendisine gösterilen sevgi ve ilgiye teşekkür ettiği öğrenildi. Başarılı futbolcunun, “Burada hiç yabancılık çekmiyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. İyi ki Beşiktaş’a gelmişim” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

‘Topuk golünü izleyin’

Boateng’in ilk maçında golle buluşması İtalyan basınında da yankı uyandırdı. Sportmediaset’te yer alan haberde, “Boateng rüya gibi başladı, ilk maçında usta işi şık bir topuk golü attı” ifadeleri kullanıldı. Violanews, “Boateng ilk maçında yıldızlaştı” derken, La Gazzetta dello Sport, Ganalı yıldızın attığı golün videosunu paylaştı ve “Boateng, Beşiktaş’ta ne başladı ama! Şu topuk golünü izleyin” yorumunu yaptı. Gianlucadimarzio’da “İlk maçında peri masalı”, AlfredoPedulla’da ise “Boateng’den gollü başlangıç’ başlıkları kullanıldı.