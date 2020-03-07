Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Boateng’in eşi Satta mahsur kaldı
07.03.2020 - 13:20 |

Boateng’in eşi Satta mahsur kaldı

Melissa Satta, eşi Beşiktaşlı futbolcu Boateng’e bir haftalık ziyarete geldiğini, ancak koronavirüs nedeniyle geri dönemediğini iki haftadır İstanbul’da olduğunu söyledi.

Boateng’in eşi Satta mahsur kaldı
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng’in eşi Melissa Satta’nın, Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ardından yeniden İtalya’ya dönmek istediği ancak bunu başaramadığı ortaya çıktı. Koronavirüs nedeniyle verilen alarm durumundan dolayı İstanbul’da kaldığını açıkladı.

‘Uçuşlar iptal, Milano’yu özledim’

Modellik ve spikerlik yapan 28 yaşındaki Satta İtalyan basınındaki konuşmalarında “Şu an için durum sakin. Ancak pek çok uçuş ya iptal edilmiş ya ertelenmiş durumda. Sadece bir haftalık bir valizle yola çıkmıştık ama her şey değişti. İki hafta burada mahsur kaldım. Milano’yu ve evimi özlüyorum” ifadelerini kullandı. 

1986 yılında doğan Melissa Satta televizyon sunuculuğu yaparak ünlü oldu. Daha önce Christian Vieri ve John Carew gibi ünlü futbolcularla ilişki yaşayan Satta, 2012 yılında tanıştığı Kevin-Prince Boateng ile sonrasında evlenmişti.

Boateng’in eşi Satta mahsur kaldı

 

 

 

Real Madrid Betis deplasmanında yıldızlarına güveniyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zeynep Gamze Koçer: Torres'i örnek alıyorum

Zeynep Gamze Koçer: Torres'i örnek alıyorum

Ronaldinho, Paraguay'da tutuklandı

Ronaldinho, Paraguay'da tutuklandı

Fernando: Galatasaray maçında baskı falan hissetmiyoruz

Fernando: Galatasaray maçında baskı falan hissetmiyoruz

Futbolcuyken kazandığı başarıyı teknik direktör olarak tekrarlamak istiyor

Futbolcuyken kazandığı başarıyı teknik direktör olarak tekrarlamak istiyor

Sıradaki Haber