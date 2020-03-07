Boateng’in eşi Satta mahsur kaldı

Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng’in eşi Melissa Satta’nın, Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ardından yeniden İtalya’ya dönmek istediği ancak bunu başaramadığı ortaya çıktı. Koronavirüs nedeniyle verilen alarm durumundan dolayı İstanbul’da kaldığını açıkladı.

‘Uçuşlar iptal, Milano’yu özledim’

Modellik ve spikerlik yapan 28 yaşındaki Satta İtalyan basınındaki konuşmalarında “Şu an için durum sakin. Ancak pek çok uçuş ya iptal edilmiş ya ertelenmiş durumda. Sadece bir haftalık bir valizle yola çıkmıştık ama her şey değişti. İki hafta burada mahsur kaldım. Milano’yu ve evimi özlüyorum” ifadelerini kullandı.

1986 yılında doğan Melissa Satta televizyon sunuculuğu yaparak ünlü oldu. Daha önce Christian Vieri ve John Carew gibi ünlü futbolcularla ilişki yaşayan Satta, 2012 yılında tanıştığı Kevin-Prince Boateng ile sonrasında evlenmişti.