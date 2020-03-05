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HaberlerBeşiktaş Haberleri Boateng'ten Gana'ya ret!
05.03.2020 - 08:07 |

Boateng'ten Gana'ya ret!

Beşiktaş'ın yıldızı Boateng yükselen form grafiğinin ardından Gana Milli Takımı'na davet edildi. Ancak tecrübeli oyuncu bu daveti geri çevirdi.

Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı ekipte yükselttiği formunun karşılığını, ülkesinin milli takımından gelen davetle aldı.

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Charles Akonnor, ülkede yaptığı açıklamada Boateng’i kadroya çağırdığını ancak oyuncunun bu teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Boateng de yaptığı açıklamada, Akonnor ile görüştüğünü doğruladı. Son olarak 2014’te milli formayı giyen Boateng, o dönemden bu yana çeşitli sebeplerle Gana Milli Takımı’nda görev yapmıyor.

Boatengten Ganaya ret

 

Boatengten Ganaya ret

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