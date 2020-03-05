Boateng'ten Gana'ya ret!

Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı ekipte yükselttiği formunun karşılığını, ülkesinin milli takımından gelen davetle aldı.

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Charles Akonnor, ülkede yaptığı açıklamada Boateng’i kadroya çağırdığını ancak oyuncunun bu teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Boateng de yaptığı açıklamada, Akonnor ile görüştüğünü doğruladı. Son olarak 2014’te milli formayı giyen Boateng, o dönemden bu yana çeşitli sebeplerle Gana Milli Takımı’nda görev yapmıyor.