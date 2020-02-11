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11.02.2020 - 07:00 |

Boca Juniors’un Isla ısrarı

Sarı-lacivertlilerde savunmanın sağında oynayan Mauricio Isla için Arjantin’in Boca Juniors takımının ısrarı devam ediyor.

Boca Juniors’un Isla ısrarı

Sarı-lacivertlilerde savunmanın sağında oynayan Mauricio Isla için Arjantin’in Boca Juniors takımının ısrarı devam ediyor.

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Boca Juniors’ta başkan yardımcısı olarak görev yapan Juan Roman Riquelme, Isla’yı ikna etmek istiyor.
Daha önce Fenerbahçe’de sezon sonuna kadar yer alacağını belirten tecrübeli sağ bek için girişimler sürüyor. Bu konuyla alakalı sarı-lacivertlilerin de bilgilendirildiği ancak Isla’nın şu anda transferi düşünmediği aktarıldı.

Kadro yapılandırılması kapsamında Isla’yı çok isteyen Riquelme, farklı arayışlara girdi. Ayrıca Isla’nın eşinden dolayı sezon sonunda ülkesi Şili’ye dönmeye sıcak baktığı da bildirildi. 31 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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