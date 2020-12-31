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31.12.2020 - 10:57 | | BODRUM, (DHA) -Â

Bodrumspor'dan gol yaÄŸmuru

MÄ°SLÄ°.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sonuncu Kardemir KarabÃ¼kspor'u deplasmanda 6-1 yenen Bodrumspor, dÃ¼ÅŸme hattÄ±ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseliÅŸinde Play-Off hattÄ±na doÄŸru tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Bodrumspor'dan gol yaÄŸmuru
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Bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 26'ya Ã§Ä±karan yeÅŸil-beyazlÄ±lar 10'unculuktan 7'nciliÄŸe kadar yÃ¼kseldi. Teknik direktÃ¶r Tahsin Tam, Ã¼st sÄ±ralarÄ± hak ettiklerini belirterek, "OyuncularÄ±mÄ±n istek ve arzularÄ±ndan memnunum. Son 6 maÃ§Ä±mÄ±zÄ± kaybetmedik. Bunun sonucunda Play-Off hattÄ±na doÄŸru ilerliyoruz. Ä°nanÄ±yorum ki bu takÄ±m hak ettiÄŸi yerlere gelecek" dedi.

Bodrumspor devrenin son haftasÄ±nda evinde Turgutluspor'la karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â 

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