Boğaz turunda dizindeki bantlar dikkat çekti

Andone, sarı-kırmızılıların Fernando Muslera’yı da kaybettiği, kabusa dönüşen Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı yarıda bırakmıştı. Çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 27 yaşındaki futbolcu, sezonu kapatırken; 9 Temmuz’da diz ameliyatı geçirmişti.

Cim Bom ile kiralık sözleşmesi sona eren, bonservisini elinde bulunduran Brighton kulübüne dönmesi beklenen futbolcu, geçtiğimiz ay duygusal bir mesaj yayınlayarak taraftara teşekkür etmişti.

Sağlık durumuyla ilgili uğraşların arasında bir süredir ortalarda görünmeyen Andone, uzun bir aranın ardından yüzünü yeniden gösterdi. Florin Andone, takım arkadaşı Radamel Falcao ile boğazda tekne turuna çıktı. Galatasaraylı futbolculara bu mini mavi turda aileleri de eşlik etti.

Andone’nin operasyon geçirdiği diz bölgesindeki koruyucular dikkat çekti. Ameliyatın ardından üç haftaya yakın bir süre geçmiş olmasına karşın, sağ dizinin dört farklı bölgesinde beyaz bantların duruyor olması göze çarptı.