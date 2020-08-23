Boğaz'da dev şölen

Yüzücülerin Asya ve Avrupa’yı kulaçlarıyla birleştireceği 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bugün yapılacak. Kovid-19 nedeniyle birçok tedbirin alındığı organizasyonun startını ise saat 10.00’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 1989 yılından bu yana düzenlenen, İstanbul’un spor yoluyla tanıtımına büyük katkı sunan yarış, bu yıl da yerli ve yabancı yüzücülerin eşsiz bir deneyim yaşayacağı bir organizasyon olacak.

Katılımcıların İstanbul’un tarihi yapıları ve muhteşem manzarası eşliğinde (Kanlıca ile Kuruçeşme) iki kıta arasında kulaç atacağı organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlanırken, Kovid-19 dolayısıyla ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda sıkı tedbirler alındı.

Bu yıl seyircisiz olarak gerçekleştirilecek olan yarışta, önceki yıllarda düzenlenen parkur tanıtım turları, gösteri yüzüşü ve alan etkinlikleri yapılmayacak. Tüm süreçler sosyal mesafeye ve temassızlık ilkesine dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Alanda, bu yıl sosyal mesafeyi koruma amaçlı olarak sayısı 3’e çıkarılan sporcu gemilerinde ve su üstünde görev alacak profesyonel bir ekip, tedbirlerin en iyi şekilde uygulanmasını ve yüzücülerin sağlığının korunmasını sağlayacak.