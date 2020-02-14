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14.02.2020 - 10:46 | | Sporx

Bogdan Bogdanovic'e 80 milyon dolarlık teklif iddiası!

Sacramento Kings'te forma giyen eski Fenerbahçeli yıldızın 4 yıllık 80 milyon dolarlık bir kontrat alabileceği ileri sürüldü.

Bogdan Bogdanovic'e 80 milyon dolarlık teklif iddiası!

NBA ekibi Sacramento Kings, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdan Bogdanovic'i bu yılki son takas gününde takımda tutmayı tercih ederken, uzatma kontratı konusunda anlaşmayı umuyor.

Bogdanovic, bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacak ve bir yönetici, Sırp oyuncunun 4 yıllığı 80 milyon dolarlık bir anlaşma aralığında bir kontrat alabileceğini tahmin ediyor.

Eğer Kings, serbest oyuncu dönemine başlamadan önce Bogdanovic ile yeniden anlaşma imzalayamazsa, onu Sacramento'da tutmak için rakip takımın teklif ettiği miktarlarla eşleşmek zorunda kalacak.

KOBE BRYANT'IN ANISINA...

 

Bogdan Bogdanovice 80 milyon dolarlık teklif iddiası

 

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