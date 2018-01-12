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12.01.2018 - 08:55 |

Bogdanovic kariyer rekoru kırdı!

Bogdanovic, lige alışmaya devam ediyor! Performansıyla yine maçı değiştiren isim olan Bogi, bu kez Lou Williams’ı geçemedi. Bogdan, NBA'de kendi adına bu sezonun sayı rekorunu kırdı.

Bogdanovic kariyer rekoru kırdı!
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Türkiye saatiyle saat 8.30 sularında biten maçta Batı’nın iki takımı Sacramento Kings ve Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Maçın galibi son bir dakikada belli olurken kazanan o anları daha iyi oynayan Los Angeles Clippers oldu. Maç 115-121 sonuçlandı.

Dün gece tam 50 sayı atarak Golden State Warriors‘ı deviren Lou Williams bu gece de iş başındaydı. Skorer oyuncu, bu gece de tam 30 sayı attı ve galibiyette aslan payının sahibi oldu. Williams’a en yardımcı olan isimler de 25 sayıyla Montrelz Harrell ve 18 sayı -12 ribaund’la double-double yapan Blake Griffin oldu. Milos Teodosic de 10 sayı – 9 asistle bitirdi

Sacramento Kings‘te parlayan bir numaralı oyuncu, son haftanın formda ismi Bogdan Bogdanovic oldu. Yine bench’ten gelen Sırp yıldız geceyi 22 sayı – 4 ribaund – 2 asistle bitirdi. Tecrübeli oyun kurucu George Hill, ona 21 sayı atarak destek olmaya çalışsa da mağlubiyete engel olamadı. (Eurohoops)

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