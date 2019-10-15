Bogdan Bogdanovic'in kontrat çabası

Sacramento Kings forveti Bogdan Bogdanovic'in, önümüzdeki sezonun bitiminde sınırlı bir serbest oyuncu olarak daha iyi bir kontrat kovalayabileceği açıklandı.

Sacramento Bee'den Jason Anderson, 27 yaşındaki guardın Kings ile uzatma imzalamayacağını ve bunun yerine serbest oyuncu pazarına girerek, özellikle FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan milli takımı için güçlü bir bireysel performans gösterdikten sonra daha iyi bir sözleşme yapmaya çalışacağını öne sürdü:

"Bogdanovic'in de sınırlı bir serbest oyuncu haline gelmesi muhtemel, ancak farklı nedenlerden ötürü. Kings, eğer Bogdan ortalama 12.85 milyon dolarlık bir maaşı kabul ederse, muhtemelen kendisiyle şu anda bir maksimum uzatma sözleşmesi imzalayacaktır. Ancak Sırp milli takımı ile geçen büyük bir yazdan sonra, zayıf bir serbest oyuncu sınıfındaki en iyi oyunculardan biri olarak, daha fazla para isteyebilir."

Geçen sezon Bogdanovic, 70 maçta 14.1 sayı, 3.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamasıyla oynamıştı.

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